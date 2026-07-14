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Boyabat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Boyabat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen kamyonette bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde devrilen kamyonette bulunun 1 kişi yaralandı.

Ö.D. idaresindeki 57 ABN 295 plakalı kamyonet, Çorak köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan ve yaralanan F.K, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun
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