Boyabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Haberler

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Boyabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AA - Mahmut Coşkun - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ve protokolün katılımıyla düzenlenen program İlçe Müftüsü Mehmet Evirgentürk'ün yemek duası okuması İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz'ın konuşması Boyabat Şehitliğinde düzenlenen tören İstiklal Marşı'nın okunması ve dua edilmesi Şehit kabrinde Kur'an-ı...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ve protokolün katılımıyla düzenlenen program

İlçe Müftüsü Mehmet Evirgentürk'ün yemek duası okuması

İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz'ın konuşması

Boyabat Şehitliğinde düzenlenen tören

İstiklal Marşı'nın okunması ve dua edilmesi

Şehit kabrinde Kur'an-ı Kerim okunuşu

Beyazıt Camisinde düzenlenen mevlit SİNOP - Boyabat ilçesinde15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla çeşitli programlar düzenlendi.

AA / Mahmut Coşkun - Güncel

Hüseyin Coşar Demokrasi Boyabat Güncel Haberler

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