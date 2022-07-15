Boyabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
AA - Mahmut Coşkun - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ve protokolün katılımıyla düzenlenen program İlçe Müftüsü Mehmet Evirgentürk'ün yemek duası okuması İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz'ın konuşması Boyabat Şehitliğinde düzenlenen tören İstiklal Marşı'nın okunması ve dua edilmesi Şehit kabrinde Kur'an-ı...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ve protokolün katılımıyla düzenlenen program
İlçe Müftüsü Mehmet Evirgentürk'ün yemek duası okuması
İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz'ın konuşması
Boyabat Şehitliğinde düzenlenen tören
İstiklal Marşı'nın okunması ve dua edilmesi
Şehit kabrinde Kur'an-ı Kerim okunuşu
Beyazıt Camisinde düzenlenen mevlit SİNOP - Boyabat ilçesinde15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla çeşitli programlar düzenlendi.
AA / Mahmut Coşkun - Güncel