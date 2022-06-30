Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, istifa etti - Haberler

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Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, istifa etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, istifa etti

SİNOP'un Boyabat Belediye Başkanı AK Parti'li Şefik Çakıcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

SİNOP'un Boyabat Belediye Başkanı AK Parti'li Şefik Çakıcı, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Boyabat Belediye Başkanlığı binası önünde açıklama yapan Şefik Çakıcı, görevinden istifasına ilişkin, "Gece- gündüz sizin yüzünüzü ak etmek için çalıştım. Sizlere hizmet etmekten, AK Parti'li olmaktan gurur duydum. Bana ve size bu ayrılış yakışmadı fakat ben sizlere yanlış yapmadım. 6 ay öncesinden sahte hesap ve kirletmelerle başlayan bir sürecin sonuna geldik. Yaptığımız istişareler ardından partimi, Boyabat'ı, sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şefik Çakıcı AK Parti Boyabat Güncel Haberler

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