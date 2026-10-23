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Botsvana sıtmayla mücadele için 28 üyeli ulusal konsey kurdu

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Botsvana, sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalıklarla mücadele için 28 üyeli ulusal konsey kurdu. Devlet Başkanı Duma Boko, Gaborone yakınlarındaki Tlokweng'deki ilk toplantıda 2029'a kadar sıtmadan arındırılmış ülke statüsü kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

GABORONE, 23 Ekim (Xinhua) -- Botsvana'nın başkenti Gaborone yakınlarındaki Tlokweng'de 28 üyeli Botsvana Sıtma ve İhmal Edilmiş Tropikal Hastalıkları Sona Erdirme Konseyi'nin ilk toplantısında konuşan Botsvana Devlet Başkanı Duma Boko, 22 Ekim 2026.

Botsvana, perşembe günü sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalıklarla mücadele amacıyla ulusal bir konsey kurdu.

Devlet Başkanı Duma Boko, 2029 yılına kadar sıtmadan arındırılmış ülke statüsü kazanmayı hedeflediklerini söyledi. (Fotoğraf: Tshekiso Tebalo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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