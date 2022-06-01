Bostanbaşı Mahallesindeki İmar Yoluna 'Şehit Aytaç Altunörs' İsmi Verildi - Haberler

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda açılış ve yoklamanın ardından 09 Mayıs 2022 Tarihli Mayıs Ayı Toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda şehit düşen Malatya'lı Özel Hareket Polis Memuru Aytaç Altunörs'ün adının Bostanbaşı Mahallesindeki 12 metrelik imar yoluna verilmesine yönelik hazırlanan Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu Raporunu oybirliğiyle kabul etti.

Vatan ve bayrak uğrunda şehadet şerbeti içen bütün şehitleri rahmetle yâd ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Ülkemizin birliği ve beraberliği için canından vazgeçerek şehit düşen yiğitlerimizle bizler her zaman gurur duyuyoruz. Bizler ülkemizde huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Yeşilyurt Belediyesi olarak şehitlerimizin isimlerinin yaşatılmasına çok büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde Çilesiz Mahallesinde yapımını tamamladığımız Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Semih Özbey Parkımızın açılışını yapıp, hizmete sunmuştuk. Bugün ki Meclis Toplantımızda ise Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlarda şehit düşen hemşehrimiz, kardeşimiz Özel Hareket Polis Memuru Aytaç Altunörs'ün adını gelecek kuşaklara taşımak için Bostanbaşı Mahallemizdeki 12 metrelik imar yoluna şehidimizin adının verilmesine karar verdik. Bütün şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun, ailelerine ve sevdiklerine bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde bu yıl 27'nci düzenlenecek olan Yeşilyurt Kiraz, Kültür ve Spor Şenliklerinde kortej, konser, yarışma ve spor müsabakalarının yapılması için Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifini görüşüp onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden Yeşil Gıda Seracılık Tarım ve Hayvancılık. İnş. Taah. İhr. İth. San ve Tic. Ltd. Şirketinin sermaye artırma talebini onayladı.

Yeşilyurt İlçesinin muhtelif bölgelerinde yapılacak olan sıcak asfalt ve sathi kaplama serimi, yol düzenleme, kaldırım yenileme, bakım, onarım ve tamirat işleri, park ve bahçe yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin alımı için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a yetki verilmesi toplantıda onaylanırken, Bahçebaşı Mahallesinin adının 'Konak Mahallesi', Su Mahallesinin adının 'Horata Mahallesi', Yeni Mahallenin adının 'Banazı Mahallesi, Görgü Mahallesinin adının da 'Cafana Mahallesi' olarak değiştirilmesi yönelik Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu Raporu görüşüldükten sonra kabul edildi.

Yeşiltepe Seyran Mahallesinde bulunan ve 112 Acil İstasyonu olarak kullanılan Yeşilyurt Belediyesi İrtibat Bürosunun Malatya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsisinin yenilenmesi talebine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okunduktan sonra kabul edildi.

Gündemindeki 10 maddeyi Temmuz Ayı toplantısında görüşmek üzere ertelenmesine karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi,Temmuz Ayı Toplantısını 06 Temmuz 2022 Çarşamba Günü saat 14:00'de gerçekleştirecek.

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