Üye Girişi
Haberler

Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Sevgilisini Öldürdü

Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Sevgilisini Öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinan Ateş'in ablası ve eşine saldıran M.C.K.'yı azmettiren Servet Bozkurt, ev hapsinden kaçıp boşanma aşamasındaki eşi ile sevgilisini öldürdü. Olayın ardından Bozkurt, İstanbul'da yakalandı.

(ANKARA) - Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ve eşine saldırıda bulunan M.C.K'yı azmettiren Servet Bozkurt'un boşanma aşamasında olduğu eşi ve eşinin erkek arkadaşını öldürdüğü öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Bozkurt, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yakalandı.

Sincan Cezaevi Kampüsü'nde 2 Ekim'de görülen Sinan Ateş suikastı davasının karar duruşmasında verilen ara sonrası kafeterya kısmında, M.C.K. isimli şahıs, Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ve eşine saldırmıştı. Saldırı sonrası anne Saniye Ateş rahatsızlanmış, sağlık görevlileri anneye müdahalede bulunmuş, ardından hastaneye kaldırılmıştı. Soruşturma sonrasında M.C.K. isimli şahsı Servet Bozkurt'un 3 bin lira karşılığında azmettirdiği ortaya çıkmıştı. Bozkurt'a elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası verilmiş, M.C.K. ise tutuklanarak hapse gönderilmişti.

Elektronik kelepçeyi kırdı

Ev hapsindeki Bozkurt'un ayak bileğindeki elektronik kelepçeyi kırarak boşanma aşamasında olan eşini ve eşinin sevgilisini öldürdüğü öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada olay yerinden kaçan Bozkurt'un İstanbul'da yakalanarak adli mercilere sevk edildiği belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

"Bugün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce S.B. isimli şüpheli şahsın H.Ş. ve eşi E.B'yi öldürmesinin ardından araçla İstanbul'a doğru seyir halinde olduğu bilgisinin alınması üzerine, şüpheli araç İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde durdurulmuştur. Durdurulan araç içerisinde bulunan İ.E.A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

Devam eden çalışmalar kapsamında, cinayet şüphelisi olan S.B. isimli şahıs Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir otelde ekiplerimizce yakalanmıştır. Şüpheliler, gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edilmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel
TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı

Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı

 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı

Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı

 Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel

Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha! Açık açık tehdit etti
Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup 'Sus ulan' demiş

Arınç, hiç unutamadığı Erdoğan anısını anlattı: Masaya vurup "Sus ulan" diye bağırmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep elektrik kesintisi! 22-23 Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 22-23 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? 22 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 22 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 22 Kasım Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kahve falında ördek görmek ne demek? UEFA Uluslar Ligi kura çekimi CANLI YAYIN linki var mı (UEFA.TV)? 1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Play Off maçı ne zaman oynanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.