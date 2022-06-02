Bornova tarımda çıtayı daha yükseltti - Haberler

5 milyon atalık tohum, 500 bin fide dağıtılacak

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Kayadibi Mahallesi'nde atalık tohumları yaşatmak ve yaygınlaştırmak amacıyla oluşturduğu Yerel Tohum Bahçesi'ni genişletti. 1.5 dönümden 4 dönüme çıkarılan bahçede domatesten bibere, salatalıktan patlıcana dikimi yapılan fide çeşitlerinin sayısı da41'den 65'e yükseldi. Yerel tohum bahçesine dikilen fidelerden üreticilere dağıtılmak üzere 5 milyon atalık tohum elde edilmesi hedefleniyor. Dağıtılacak fide sayısı ise 500 bin olacak.

Üreticiye verdiğimiz destek artacak

Tarım alanında yaptıkları çalışmalar ve ortaya koydukları projelerle yerel üreticiye destek olduklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Güvenli ve doğal ürünlere ulaşım her geçen gün daha zorlaşıyor. Bizbu süreçte yerel üreticimize verdiğimiz desteği arttırıyoruz. Bu yıl çeşitli türlerde 2 milyon atalık tohumu ve 350 bin fideyi ücretsiz olarak dağıttık. Hem de Türkiye'nin dört bir yanına. Bu rakamları daha da yukarılara çıkarıyoruz. Artık daha geniş bir alanda üretim yapacağız. Dağıtacağımız fide sayısı 350 binden 500 bine, atalık tohum miktarı da 2 milyondan 5 milyona çıkacak" diye konuştu.

Bültenler / Güncel