Bora Gezmiş, Kardeşi Deniz Gezmiş'i Mezarı Başında Andı: "Üç Baba ve Ben, Gömdük O Üç Kişiyi, Şimdi Binlerce Kişi Geliyor"

Haber : BERKAY VAROL - Kamera: FATİH NAZIM EFE

Türkiye'de 68 kuşağının önde gelen isimlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 50'nci yıl dönümünde mezarları başında anılıyor. Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş, mezarlara karanfil bırakırken; "Onlara, ülkeye olan borcumuz var. Onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Biz burada üç baba, bir ben ile gömdük o üç kişiyi. Bakın şimdi binlerce kişi geliyor. Her geçen sene daha da artıyor" dedi.

Ulucanlar Cezaevi'nde 6 Mayıs 1972 tarihinde sabaha karşı idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan anılıyor. Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki mezarları başına gelen binlerce yurttaş, kabirlerine karanfil bıraktı.

Mezardaki anmaya gelen Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş, "Deniz Gezmiş Vakfı" yazılı karanfiller bıraktı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Gezmiş; "İstanbul'dan geldik. Onlara, ülkeye olan borcumuz var. Onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Biz burada üç baba, bir ben ile gömdük o üç kişiyi. Bakın şimdi binlerce kişi geliyor. Her geçen sene daha da artıyor. Bilmiyorum, devamlı gelen varsa onlar da o tespite katılacaklar. Her geçen sene artıyor" dedi.

Yurttaşların katılımından mutlu olduklarını ifade eden Gezmiş, "Her yaştan var. Gençler geliyor. Hatta orta okul talebeleri bile formaları ile geliyor. Bu bizi mutlu ediyor, biraz acımızı hafifletiyor" diye konuştu.