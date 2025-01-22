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Kartalkaya'daki yangın faciasında adı Michelin Rehberine giren genç şef de hayatını kaybetti

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Bolu Kartalkaya'da 76 kişiye mezar olan yangın faciasında Grand Kartal Otel'de aşçı olarak çalışan 21 yaşındaki Eslem Uyanık hayatını kaybetti. Adı Michelin Rehberine giren genç aşçının ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece 03.30 sıralarında meydana gelen yangın faciasında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Facia nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edilirken İşçi Sağlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) bir acı haber daha duyurdu.

GENÇ AŞÇI DA HAYATINI KAYBETTİ

İSİG Meclisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eslem Uyanık... 21 yaşında Aşçı. Bolu Kartalkaya'da çalıştığı Grand Kartal Otel'inde 03.30 sularında çıkan yangında hayatını kaybetti. Kayserili..." denildi.

ADI MICHELİN REHBERİNE GİRMİŞTİ

Kayseri doğumlu olan Eslem Uyanık, aşçılık alanındaki başarılarıyla genç yaşta büyük bir kariyer inşa etmişti. Rus Dili ve Edebiyatı eğitiminin ardından Mutfak Sanatları Akademisi'nde aşçılık eğitimi alan Uyanık, İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere birçok seçkin restoranda çalışarak adını duyurmayı başardı. Uyanık'ın en büyük başarısı ise dry age balık konseptiyle adını dünyaya duyurması oldu. Chef de Partie (Soğuk İstasyon Şefi) olarak görev yaptığı Amavi Alaçatı, bu yıl Michelin rehberine giren restoranlar arasında yer aldı.

CENAZESİ MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Uyanık'ın ölümü sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğarken cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Kayseri'de toprağa verileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

12 Katlı Grand Kartal Otel'de gece 03.00 sıralarında çıkan yangında otelde bulunan 238 müşteriden 76 kişi yaşamını yetirmiş 51 kişi de yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili yapılan soruşturma sonucu 9 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Kartalkaya'daki yangın faciasında adı Michelin Rehberine giren genç şef de hayatını kaybetti
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

insan parasıyla bile rahat bir tatil yapamıyor ihmallerden Hiçbişeye güven kalmadı ne özel hastanelere ne otellere ne sokakta rahat yürümeye ülke ne hale geldi

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

otellere gitmeyin evinizden çıkmayın otel sahiplerinin gözü nu para hirsi bürümüş fazla masraf olmasın diye eskimis guvenlkk sistemlerini bile onarmazlar gitmeyin oteller batsin turizm ne faydasi var yabancilara hizmet kazanan yabancilar otel sahipleri

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

heykel dikmek yerine adam gibi denetim yapsaydı chp li belediyeler keşke. antalyada telefirik kazası, beyoğlunda gece kulubu yangini, istanbulda kazılan çukura düşen yavrumuz, boluda yangın... yok yok heppppsi benim suçum. siz amca dayı oğullarını peşkeş çekmeye devam edin ragat rahat belediye kadrolarını

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