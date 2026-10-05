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Bolu'da yaklaşık 1 milyon TL'lik telefon kablolarını çalan 6 şüpheli tutuklandı

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Bolu'da yaklaşık 1 milyon TL'lik telefon kablolarını çalan 6 şüpheli tutuklandı
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Bolu'da telekomünikasyon firması çalışanı gibi giyinen 6 şüpheli, kiraladıkları iş makinesiyle yer altındaki 400 metre uzunluğunda, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki telefon kablolarını çaldı. Yakalanan şüpheliler mahkemece tutuklandı.

BOLU'da, telekomünikasyon firmasının kıyafetlerini giyip, yola duba dizerek kiraladıkları iş makinesi ile yer altındaki 400 metre uzunluğunda, yaklaşık 1 milyon TL değerindeki telefon kablolarını söküp çaldıkları belirlenen 6 şüpheli tutuklandı.

Gölyüzü Mahallesi'nde 23 Eylül gecesi 6 kişi, kendilerini telekomünikasyon firması çalışanı gibi göstermek için kıyafet giyip yola duba dizdi. Şüpheliler, kiraladıkları iş makinesi ile yer altındaki 400 metre uzunluğundaki telefon kablolarını söküp çaldı. Yaklaşık 1 milyon TL değerindeki kabloların çalınmasının ardından başlatılan soruşturmada Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Düzenlenen operasyonla 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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