Bolu'da tarihi eser operasyonunda 45 sikke bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı

Bolu'da tarihi eser operasyonunda 45 sikke bulundu, 2 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda, durumundan şüphelenilen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 sikke bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Bolu'da tarihi eser operasyonunda 45 sikke ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Durumundan şüphelenilen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 45 sikke bulundu.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA