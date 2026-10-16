Bolu'da röntgen ele verdi! İran uyruklu şüphelinin midesinden 89 kapsül eroin çıktı

Bolu'da röntgen ele verdi! İran uyruklu şüphelinin midesinden 89 kapsül eroin çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'dan Ankara'ya giden bir aracı Bolu'da durduran narkotik ekipleri, araçtaki İran uyruklu şüpheliyi röntgen çekilmesi için hastaneye götürdü. Röntgende midesinde kapsüller tespit edilen şüpheliden 89 kapsül içinde toplam 943 gram eroin çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
BOLU'da durdurulan araçtaki İran uyruklu şüphelinin midesinden 89 kapsül içerisinde 943 gram eroin çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya gittiği belirlenen bir aracı durdurdu.
RÖNTGENDE KAPSÜLLER GÖRÜLDÜ
Araçta, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen İran uyruklu şüpheli, röntgen çekilmesi için hastaneye götürüldü. Röntgende, şüphelinin midesinde kapsüller olduğu tespit edildi. Hastanede yapılan işlemlerin ardından şüphelinin midesinden 89 kapsül içerisinde toplam 943 gram eroin çıkarıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.