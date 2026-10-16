Bolu'da röntgen ele verdi! İran uyruklu şüphelinin midesinden 89 kapsül eroin çıktı

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BOLU'da durdurulan araçtaki İran uyruklu şüphelinin midesinden 89 kapsül içerisinde 943 gram eroin çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya gittiği belirlenen bir aracı durdurdu.

RÖNTGENDE KAPSÜLLER GÖRÜLDÜ

Araçta, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen İran uyruklu şüpheli, röntgen çekilmesi için hastaneye götürüldü. Röntgende, şüphelinin midesinde kapsüller olduğu tespit edildi. Hastanede yapılan işlemlerin ardından şüphelinin midesinden 89 kapsül içerisinde toplam 943 gram eroin çıkarıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı