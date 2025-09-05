Bolu'da Havadan Yapılan Trafik Denetiminde 120 Bin Lira Ceza Kesildi

Bolu'da jandarma timlerinin havadan cayrokopterle yaptığı denetimlerde 1378 araca 120 bin 847 lira ceza uygulandı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, helikopter, cayrokopter??????? ve dronla etkin, sürekli ve yoğun trafik denetimleri yapılarak trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sunulduğunun hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, trafik güvenliğini arttırmak ve kazaları en aza indirgemek amacıyla Jandarma Havacılık Komutanlığı emrinde görevli cayrokopterle Bolu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Anadolu Otoyolu ve Yeniçağa-Mengen-Devrek Devlet Karayolu üzerinde denetimler yapıldığı kaydedildi.

Başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere otoyollar ve şehirlerarası karayollarında zorunlu haller dışında emniyet şeridi, banketler, şerit üzerinde duraklama yapan, park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan araçların ihlallerini önlemeye yönelik havadan trafik uygulaması ve denetimlerinin icra edildiği belirtilen açıklamada, bu denetimlerde 1378 araca 120 bin 847 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.