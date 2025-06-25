Bolu'da Çıkan Yangın Ormana Sıçramadan Kontrol Altına Alındı

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Bolu'nun Göynük ilçesinde Hasanlar köyünde çıkan ot yangını, ormana sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan ot yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Hasanlar köyünde ormana yakın bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme ve Göynük Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri ormana sıçramadan söndürdü.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
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