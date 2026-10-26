Bolu Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı dahil 4 kişi gözaltına alındı

Bolu Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı dahil 4 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı R.Ö. ve 3 belediye çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılırken jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Bolu Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen Belediye Başkan Yardımcısı R.Ö. ve 3 belediye çalışanı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde jandarma ekiplerince arama yapıldı.
"Rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları kapsamında gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA