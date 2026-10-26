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Bolu Belediyesi operasyonunda Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı

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Bolu Belediyesi operasyonunda Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı
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Bolu Belediyesi'ne 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'zimmet' soruşturmasında operasyon düzenlendi, Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adresleri ve belediye binasındaki odalarında arama yapıldı, şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.

BOLU Belediyesi'ne yönelik sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda aralarında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir'in de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Bolu Belediyesi'ne yönelik Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Zimmet' soruşturması kapsamında sabah erken saatlerde jandarma ekipleri tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden N.E. ile S.B. ve T.A. gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerinde ve belediye binasındaki odalarında arama yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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