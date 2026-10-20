Bolu Belediyesi davasında tutuklu Başkan Yardımcısı Can siyaseti bırakacağını söyledi

BOLU Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ikinci gününde savunma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, "Ne için buradayım bilmiyorum. Buradan çıktıktan sonra da siyaset falan bana göre değil o yüzden bu işi yapmayacağım" dedi.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28 Şubat sonrası farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Aydan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, belediyenin Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal tutuklandı. Dava sürecinde Leyla Beykoz, Aydan Özdemir, Naim Ayhan ve Cihan Tutal tahliye edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın ardından 4'ü tutuklu, 19 sanık hakkında hazırlanan iddianamede Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez 'İcbar suretiyle irtikap', 3 kez 'İrtikaba teşebbüs', 34 kez 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 1 kez 'Rüşvet' suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu Süleyman Can'ın 5 kez 'İcbar suretiyle irtikap', 2 kez 'İrtikaba teşebbüs' suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, BOLSEV Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın ise 6 kez 'İrtikap suçuna yardım', 3 kez 'İrtikap suçuna yardıma teşebbüs' ve 34 kez 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

MÜTALAADA, ÖZCAN İÇİN 217 YILA KADAR HAPİS TALEPİ

Hazırlanan iddianame sonrası açılan davada geçen ay görülen 2'nci duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Tanju Özcan için 32 mağdura karşı 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, 'Zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap', 'İcbar suretiyle irtikap', 'İcbar suretiyle irtikapa teşebbüs' ve 'Rüşvet alma' suçlarından toplam 69,5 yıldan 217 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 18 sanık hakkında da 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak, 'Zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap', 'İcbar suretiyle irtikap', 'İcbar suretiyle irtikaba yardım', 'Yalan tanıklık', 'Suçluyu kayırma' ve 'Rüşvet' suçlarından değişen oranlarda hapis cezası istenirken, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verilmesi talep edildi.

3'ÜNCÜ DURUŞMA 2'NCİ GÜNDE DEVAM EDİYOR

Duruşma salonuna dönüştürülen Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda, Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmada, dün Tanju Özcan'ın savunması alındı. Duruşmanın ikinci gününde tutuklu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Ankara Sincan Cezaevi'nden SEGBİS ile uzaktan bağlanarak savunmasını yaptı.

31 yıl belediye çalıştığını hatırlatan Can, marketlerden BOLSEV'e para alındığı yönündeki iddialarla ilgili olarak, "Ben market sahipleri veya diğer kişilere beni ziyaret etmeyin diyemem. Bu kişilerle de görüşmem olmuştur. Gün içinde beni onlarca kişi telefonla arıyordu. Market yetkililerine zorlama, reklam ya da bağış görüşmem söz konusu değil. Ben hiç kimseyi aramadım. Ceza işlemlerinden sonra da kendileri beni ziyaret etmişlerdir. Müştekiler burada ifade verdi. Ben onlardan sadece birkaç kişiyi tanıyorum. Kimsenin telefonunu almadım. Kendi iradeleri ile masaya ya da bir yere bırakmış olabilirler. Ben başkan Özcan ile birlikte bazı toplantılara katılırdım. Teklif dağıtıldı ama farklı bir şey olmadı. Market yetkilileri ile yapılan toplantıda Tanju Beyin ya seve seve başlayan ifadesini ben duymadım. Olay şikayet edildikten sonra müfettişler geldi. Konuyla ilgili tüm evrakları verdim. Müfettişlerde marketler olayı ile ilgili bir suç bulmadı. Ceza kesilen marketler de bana geldi. Ben de cezanın iptal edilemeyeceğini bunun için adliyeye başvuru yapabileceklerini söyledim. Mülkiye başmüfettişleri de kesilen cezaların yasaya uygun olduğunu söylediler. Ben hayatımda yalan söylemedim, onurum ve şerefim için yaşıyorum. Tanju Özcan'dan talimat almadım, zabıtaya talimat vermedim. Zabıta müdürü hiçbir talimat verdi demiyor. Cezalara, verilen sürelere encümen karar veriyor. Üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" diye konuştu.

'BURADAN ÇIKTIKTAN SONRA DA SİYASET FALAN BANA GÖRE DEĞİL O YÜZDEN BU İŞİ YAPMAYACAĞIM'

Can, müteahhit Nazmi Güzel'den vakıfa zorla para alındığı yönündeki iddialarla ilgili savunmasında şunları söyledi:

"Ben hiçbir zaman o konu içerisinde yer almadım. Nazmi Güzel uzun yıllardır Bolu'da inşaat işi yaptığını bilirim. Hiçbir zaman yan yana gelip görüşmedik. Sadece birkaç kez eşi ile ilgili görüştüm. Orada bir para olayından bahsediliyor. Ben ne para gördüm ne de para aldım. Paranın bana verildiği söyleniyor. Ben yemin ederim böyle bir olayın içinde yer almadım. Bu suçlamaları da kabul etmiyorum. 28 Şubat itibarıyla 3 Mart'ta geldiğim Sincan'da şartlar çok zor. Ne için buradayım bilmiyorum. Buradan çıktıktan sonra da siyaset falan bana göre değil o yüzden bu işi yapmayacağım."

ALİ SARIYILDIZ SAVUNMASINI YAPTI

BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi tutuklu sanık Ali Sarıyıldız da mahkemede savunmasını yaptı. İlk olarak market yetkililerinden BOLSEV'e para alındığı iddialarına yönelik savunmasını yapan Sarıyıldız, belediyede hiçbir yetkisinin olmadığını ifade ederek, "Yapılan toplantıya katılmadım. Sözleşme sonrası en son görüşmeyi ben yaptım. Zaten kendileri de söylediler zorlama yapmadım, uzlaştırıcı oldum. Zabıtaya talimat verme yetkim yok. Market yetkilileri ile yaptığım görüşmeler tamamen reklamların nasıl olacağı yönünde" diye konuştu.

Sarıyıldız, BOLSEV'e kurban bağışı toplanması olayıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Belediye başkanı kurban olayı ile ilgili çalışma yapmamı söyledi. Biz çalışmaya başladığımızda bayrama az süre kaldığı için arkadaşlar ilan yayınladı. Sonrasında yanlış yaptığımızı anlayınca ilanları kaldırdık. Gönderilen paraları ayrı bir hesaba yatırdık. Amacım paranın eksiksiz iadesini sağlamaktı. Kurban için yola çıktık ama şartlar oluşmadığı için iptal ettik. Bu olayda hiçbir menfaat yok, menfaat olmayan bir yerde nasıl dolandırıcılık olur bilmiyorum. Vakıftan maaş almıyoruz tamamen gönüllülük esasına göre bu işi yapıyoruz. Vakfın şirketinde şu anda 50 milyon nakit ve çek var. 15 milyonluk araçlar, 15 milyonluk mallar var. Biz nasıl dolandırıcıyız ki şirketi bu hale getirmişiz. Benim yüzde 100 engelli bakıma muhtaç çocuğum var. Benim yanında olmama ihtiyacı var. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."

'RÜŞVETE ARACILIK ETTİĞİM İDDİALARINI KABUL ETMİYORUM'

Tutuklu sanık Mustafa Altındal ise savunmasına esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Benim bu olayda ruhsat sorununda suçum belediye başkanı ile görüşmek mi? Kimseyle rüşvet görüşmesi yapmadım kimseye rüşvet için aracı olmadım. Para karşılığı rüşvetle ruhsat verildiğine ilişkin bir görüşmede olmadım. Hiçbir şekilde orada para konuşulmamıştır. Rüşvete aracılık ettiğime yönelik suçlamaları kabul etmiyorum. Bu para üzerinden hakkımda kurulan rüşvet suçlamasını kabul etmiyorum. Benim hangi sözümle rüşvet anlaşmasının yapıldığının ortaya koyulmasını istiyorum. Kesin olarak ortaya konulan davranışların ortaya konulmasını istiyorum. Ben hiçbir rüşvet görüşmesine ve rüşvete aracılık etmedim. Bir yandan suçlamalarla kendimi anlatmaya çalışırken bir yandan ağabeyimi ve annemi düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum suçsuzum beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşmanın öğleye kadar olan bölümünde tutuklu sanıkların savunmaları tamamlandı. Duruşmaya öğle arasının ardından tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı