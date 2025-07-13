Boğulan Uzman Çavuş Musa Çal'ın Cenazesi Defnedildi

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde yüzmek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğulan uzman çavuş Musa Çal'ın cenazesi toprağa verildi.

Otluk Mahallesi yakınındaki nehirde dün cansız bedeni bulunan Çal'ın, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi tamamlandı.

Çal'ın cenazesi, jandarma merasim mangasının omuzlarında Otluk Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki törene Çal'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından Çal'ın cenazesi defnedildi.

Uzman çavuş olduğu ve iznini memleketinde geçirdiği öğrenilen Musa Çal, dün yüzmek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğulmuştu.