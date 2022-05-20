Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahale Etti, Çok Sayıda Öğrenci Gözaltına Alındı - Haberler

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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Onur Yürüyüşü'ne Polis Müdahale Etti, Çok Sayıda Öğrenci Gözaltına Alındı

ANKA - Mahir Bağış - Güncel
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Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen 9. Boğaziçi Onur Yürüyüşü’ne polis müdahale etti, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen 9. Boğaziçi Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti, çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde bugün düzenlenen 9. Boğaziçi Onur Yürüyüşü'ne polis müdahale etti. Müdahale anına ilişkin görüntüler, 'Boğaziçi TV' ve 'Boğaziçi Üniversitesi' isimli sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Görüntülerde, çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı görüldü. Öğrenciler, "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek" sloganı attı.

ANKA / Mahir Bağış - Güncel

Boğaziçi Üniversitesi, Polis, Pride, Güncel, Haberler

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