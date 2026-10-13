Haberler

Bodrum'da sahte dolar operasyonunda 46 bin 200 dolar ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum'da sahte dolar operasyonunda 46 bin 200 dolar ele geçirildi, zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte dolar sürme hazırlığına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 46 bin 200 sahte dolar ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, piyasaya sahte para sürmeye çalışırken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında M.Y'nin piyasaya sahte dolar sürme hazırlığında olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 46 bin 200 sahte dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü

Günlerdir vurulan ülkenin lideriyle görüştü: Yanınızdayız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere tarihinde bir ilk! Abdi-Wali, parlamentoya giren ilk Somalili mülteci kadın oldu

İngiltere tarihinde bir ilk! Somalili mülteci kadın, milletvekili oldu
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimi sonuçlandı! CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç seçildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekili seçimleri sonuçlandı
Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol

Paylaşıma düşülen not bomba!
Strafor köpük kasasının fiyatı palamuttan 3 kat pahalı

Karadeniz fıkrası gibi! Esnaf bu hesabın içinden çıkamadı
Trafikte terör estirdi! 180 bin TL ceza yiyip ehliyetinden oldu

Trafikte kabadayılığın bedeli ağır oldu! Cezası dudak uçuklattı
Fatih'te iş yerinden tahliye edilecek kiracı icra memurlarına direnip havaya ateş açtı! Bölgeye özel harekat sevk edildi

İcra memurları gelince havaya ateş açtı! Özel harekat bölgede
Eşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayamıştı! Cezası belli oldu

Eşine de çocuğuna da dehşeti yaşatmıştı! Cezası belli oldu