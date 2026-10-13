Bodrum'da sahte dolar operasyonunda 46 bin 200 dolar ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Bodrum'da sahte dolar operasyonunda 46 bin 200 dolar ele geçirildi, zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte dolar sürme hazırlığına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 46 bin 200 sahte dolar ele geçirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, piyasaya sahte para sürmeye çalışırken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar kapsamında M.Y'nin piyasaya sahte dolar sürme hazırlığında olduğu belirlendi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 46 bin 200 sahte dolar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.