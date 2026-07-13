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Bodrum'da restorandaki cinayetin şüphelisi yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranda Muhammer Bilik, tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın şüphelisi B.B. kısa sürede yakalanırken, cinayette kullanılan silah çöp konteynerinde bulundu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir restoranda Muhammer Bilik'i (28) tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen B.B. (26), yakalandı. B.B.'nin olayda kullandığı silah ise yakalandığı yerin yakınındaki konteynerde bulundu.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Bitez sahilindeki bir restoranda meydana geldi. Restoranda 3 arkadaşıyla oturan Muhammer Bilik, tuvalete gitmek için masadan ayrıldı. Bilik, yeniden masaya döndüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan tarafından ensesinden vurulan Bilik yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Restorandakiler ise panikle dışarı çıktı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Muhammer Bilik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemelerinin ardından Bilik'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, şüphelinin saldırı öncesi sahildeki diğer mekanlara girerek Bilik'i aradığı ileri sürüldü.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin B.B. olduğunu belirledi. B.B. yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, B.B.'nin olayda kullandığı tabanca, yakındaki çöp konteynerinde bulundu. B.B.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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