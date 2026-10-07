Haberler

Bodrum'da araçtan ateş açıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı, 3 ruhsatsız tabanca bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bodrum'da araçtan ateş açıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı, 3 ruhsatsız tabanca bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araçtan ateş açılmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde, araçta ve kaldığı yerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak, teleskopik cop ve 700'e yakın fişek ele geçirildi; şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araçtan ateş açılmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Geriş Mahallesi Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi'nde bir araçtan ateş açıldığı ihbarını alan polis ekipleri belirtilen bölgeye gitti.

Caddede boş kovanları bulan ekipler, şüpheli veya şüphelilerin kullandığı aracın park halinde olduğunu tespit etti.

Aracı kullandığı belirlenen A.Ö. polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin üzerinde, araçta ve kaldığı yerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak, teleskopik cop, 700'e yakın fişek ele geçirildi.

İkamette bulunan ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen N.Ş. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Kendisine selam veren Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki

Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Greenwood için 'Mutsuz' diyorlardı! Bu görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor

TikTok yayınında pes dedirten 'Don' muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor

TikTok yayınında rezil muhabbet

Fon mağdurlarının parası Hazine'den mi ödenecek? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz noktayı koydu

"Fon mağdurlarının parası Hazine'den mi ödenecek?" sorusu yanıt buldu
Şehit polis Türkoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Hain saldırıda şehit olan polisimize kahreden veda
İbrahim Kutluay sorusuna Edwina Sponza’dan dikkat çeken yanıt: Evet benim için bıraktı

Sponza'dan "Güzel eşini senin için mi bıraktı" sorusuna bomba yanıt
Rapçi Khontkar ABD'de nakliyeciliğe başladı: Yoksa aç kalırız

Ünlü rapçi ABD'de nakliyeciliğe başladı: Yoksa aç kalırız
Türk ordusu için 110 yıl sonra tarihi görev! Mekke'de üs seçeneği masada

110 yıl sonra kutsal topraklara dönüş! Türk askeri için tarihi plan