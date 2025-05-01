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Bodrum'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bodrum'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 02.48'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Bodrum'un yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Öte yandan ilk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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