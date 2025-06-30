Bob Vylan'ın Performansı ABD'ye Girişini Tehdit Ediyor

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İngiliz punk rap grubu Bob Vylan, Glastonbury Festivalinde 'Özgür Filistin' ve 'İsrail ordusuna ölüm' sloganları atması nedeniyle ABD'de sahne almasının engellenebileceği yönünde iddialar gündeme geldi. Yetkililer, gruba ait vizelerin iptalinin değerlendirildiğini belirtti.

İngiltere'de düzenlenen "Glastonbury Festivali"nde sahne alan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan'ın, performansı sırasında "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atması nedeniyle ABD'ye girişinin engellenebileceği ileri sürüldü.

The Daily Wire sitesinin üst düzey ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Bob Vylan'ın ABD turu kapsamında aralarında Washington DC'nin de bulunduğu yaklaşık 20 şehirde sahne alması planlanıyor.

Bob Vylan'ın ABD turu öncesinde vizelerinin iptal edilmesinin şimdiden değerlendirmeye alındığını öne süren yetkili, "Hatırlatmak gerekirse Trump yönetimi altında ABD hükümeti, teröristleri destekleyen hiçbir yabancıya ABD vizesi vermeyecek." ifadesini kullandı.

Festivalde "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atıldı

İngiltere'de düzenlenen dünyaca ünlü "Glastonbury Festivali"nde sahne alan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan, performansı sırasında "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atmış ve sevenleri de sloganlara eşlik etmişti.

Festivalde sahne alan İrlandalı rap grubu Kneecap de Filistin'e destek mesajları vermiş ve İngiliz hükümetinin yasaklamaya hazırlandığı Filistin destekçisi "Palestine Action" adlı gruba sahneden selam göndermişti.

Festivali canlı yayımlayan BBC, Bob Vylan grubunun performansını sansürlemeden canlı vermiş ancak editöryal kuralları gerekçe göstererek Kneecap'in performansını canlı yayımlamamıştı.

İsrail'in Londra Büyükelçiliği de X hesabından yaptığı paylaşımda, festivalde kullanılan İsrail karşıtı ifadelere tepki göstererek, "rahatsızlık duyulduğunu" bildirmişti. Elçilik, konserde Yahudilere karşı "etnik temizlik çağrısı" yapıldığını iddia etmişti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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