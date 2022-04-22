Bitlis'te tırın çarptığı tarım aracındaki 4 kişi yaralandı - Haberler

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Bitlis'te tırın çarptığı tarım aracındaki 4 kişi yaralandı

AA - Filit Gülelçin - Güncel
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Bitlis'te tırın çarptığı tarım aracındaki 4 kişi yaralandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde tırın çarptığı "patpat" diye adlandırılan tarım aracındaki 4 kişi yaralandı.

GÜROYMAK, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde tırın çarptığı "patpat" diye adlandırılan tarım aracındaki 4 kişi yaralandı.

Değirmen köyü yakınlarında Muş istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 AFH 209 plakalı tır, Ergin Günana'nın kullandığı tarım aracına çarptı.

Kazada, tarım aracındaki Günana ailesinden 4 kişi yaralandı.

Güroymak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sevim Günana'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

AA / Filit Gülelçin - Güncel

Güroymak, Bitlis, Tarım, Muş, Güncel, Haberler

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