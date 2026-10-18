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Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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Bitlis merkezli 4 ilde yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, 18 yaşını doldurmuş kişilerin banka hesaplarını kiralayarak kara para aklamaya çalıştığı tespit edildi.

BİTLİS merkezli 4 ilde, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 18 yaşını doldurmuş kişilerin banka hesaplarının kiralanıp yasa dışı bahisten elde edilen kara paranın aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Bitlis merkezli 4 ilde, eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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