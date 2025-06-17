Bisikletli Çocuğa Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, bisiklet süren 14 yaşındaki Mehmet Fatih Özpan'a çarpan aracın sürücüsü kaçtı. Ağır yaralanan çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde aracın çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.
Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen araç, Malatya-Elazığ kara yolu Kapıkaya Mahallesi mevkisinde bisiklet süren 14 yaşındaki Mehmet Fatih Özpan'a çarptı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Özpan, ambulansla kaldırıldığı İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel