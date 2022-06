Birleşik Kamu-İş: 'Vatandaşlar Haziran 2021'de 100 Liraya Dolan Sepet İçin Bu Yıl 271,36 Lira Ödemek Zorunda Kaldı'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMUAR'ın hazırladığı 'Mayıs 2022 Gıda Fiyat Endeksi' sonuçlarını açıkladı. Açıklamada, "Haziran 2021'e göre gıda fiyatlarında yıllık olarak yüzde 171,36 oranında artış gözlendi. Diğer bir ifadeyle vatandaşlar Haziran 2021'de 100 liraya dolan bir sepet için bu yıl aynı ay 271,36 lira ödemek zorunda kaldılar" denildi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu KAMUAR, en fazla tüketilen 64 gıda maddesinden oluşan ve Ankara'daki marketlerden derlenen sepet esas alınarak hazırlanan gıda fiyat endeksinin Mayıs 2022 sonuçlarını açıkladı. Araştırmanın sonuçlarına ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Dünyada gıda krizi tehlikesi konuşulurken, yüksek fiyatlar yüzünden aylardır bir gıda krizi yaşayan Türkiye'de gıda fiyatlarında yaz ayı olmasına rağmen haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,65 oranında artış yaşandı. Gıda fiyatları yılın ilk altı aylık döneminde yüzde 74,83, son bir yıllık dönemde de yüzde 171,36 oranında arttı.

"YANLIŞ EKONOMİK VE TARIMSAL POLİTİKALAR TÜRKİYE'DE AÇLIK RİSKİNİ GİDEREK BÜYÜTÜYOR"

Yanlış ekonomik ve tarımsal politikaların gıda fiyatlarında yol açtığı artış, gelir artışı bırakın gıda fiyatlarını genel enflasyon oranının da oldukça altında kalan Türkiye'de açlık riskini giderek büyütüyor. Gıdaya erişimi zorlaştıran fiyat artışları vatandaşları yetersiz ve sağlıksız beslenmeye zorluyor. Uzmanlar bu durumu, özellikle genç nesil açısından gelecekte önemli sağlık sorunlarına yol açma riski taşıdığını belirtiyor.

"BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE EKMEK, PİRİNÇ, UN, BULGUR FİYATLARI YÜZDE 15,9 ARTTI"

Ekmek, pirinç, un, bulgur fiyatları, haziranda bir önceki aya göre yüzde 15,9 oranında artış kaydetti. Mayısta yüzde 15,1 oranında artan et ve balık grubu fiyatlarında, kırmızı et fiyatlarındaki düşüşe rağmen beyaz et fiyatlarındaki artış yüzünden haziranda önceki aya göre önemli bir değişiklik olmadı. Haziranda süt ve süt ürünleri ile yumurta grubu fiyatları ise yüzde 14,37 oranında yükseldi. Yağ fiyatlarında ise yüzde 4,72 oranında yükselme oldu.

Meyve fiyatlarının yüzde 14,51 oranında azaldığı haziran ayında sebze fiyatlarında, bir önceki aya göre ortalama yüzde 8,12 oranında artış yaşandı.

Bakliyat fiyatlarının yüzde 9,91 oranında arttığı haziranda, salça, zeytin, bal, çay, tuz ve benzeri gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 1,49 oranında artış kaydedildi.

"VATANDAŞLAR, GIDA SEPETİNİ ALABİLMEK İÇİN BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 5,65 ORANINDA DAHA FAZLA PARA ÖDEDİ"

Böylece, vatandaşlar mevcut gıda tüketim alışkanlıklarına göre seçilen 64 gıda maddesinden oluşturulan gıda sepetini satın alabilmek için haziranda, bir önceki aya göre yüzde 5,65 oranında daha fazla para ödedi.

Türkiye'nin üç haneli enflasyonlara doğru hızla gittiği bu yılın ilk altı aylık döneminde gıda fiyatlarında yüzde 74,83 oranında artış yaşandı.

"6 AYLIK DÖNEMDE MEYVE FİYATLARI YÜZDE 127,6, SEBZE FİYATLARI YÜZDE 133,3 ARTTI"

Ocak-haziran döneminde ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları yüzde 74,35 oranında arttı, et ve balık fiyatları yüzde 58,31, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları yüzde 42,86, yağ fiyatları yüzde 32,53 oranında, meyve fiyatları yüzde 127,6, sebze fiyatları yüzde 133,3, bakliyat fiyatları yüzde 32,81, diğer gıda maddelerinin fiyatları da yüzde 66,93 oranında arttı.

"HAZİRAN 2021'E GÖRE GIDA FİYATLARI YILLIK ORANDA YÜZDE 171,36 ARTTI"

Haziran 2021'e göre gıda fiyatlarında yıllık olarak yüzde 171,36 oranında artış gözlendi. Diğer bir ifadeyle vatandaşlar Haziran 2021'de 100 liraya dolan bir sepet için bu yıl aynı ay 271,36 lira ödemek zorunda kaldılar.

Bu yıl haziranda geçen yılın haziran ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 169,89, et-balık fiyatlarında 110,39, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 123,35 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 104,98 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 180,99, sebze fiyatları ise yüzde 477,2 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 128,51, diğer gıda fiyatları ise yüzde 117,27 oranında zamlandı.

Tarımsal girdi maliyetleri ve tarım ürünü üretici fiyatlarındaki artışlar gıda fiyatlarındaki yıllık artışın önümüzdeki aylarda da üç haneli oranlarda kalmaya devam edeceğine işaret ediyor."

