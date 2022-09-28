Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık: 'İtfaiyecilik Yasal Bir Düzenlemeyle Meslek Hizmetleri Sınıfına Dahil Edilmelidir'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, İtfaiye Haftası’na ilişkin “Esnek çalışma, yangın süreleri, aileden uzak kalma, sosyal hak ve ücret yetersizliği ile boğuşarak, kendi canlarını hiçe sayarak müdahalelerde bulunan itfaiyecilerin önemli sorunları halen çözüm beklemektedir. İtfaiyecilik, mesleğin ve çağın niteliklerine uygun olarak yasal bir düzenleme ile ‘Meslek hizmetleri sınıfına’ dâhil edilmeli, liyakate dayalı görevde yükselme sınavları yapılmalıdır” açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, İtfaiye Haftası'na ilişkin "Esnek çalışma, yangın süreleri, aileden uzak kalma, sosyal hak ve ücret yetersizliği ile boğuşarak, kendi canlarını hiçe sayarak müdahalelerde bulunan itfaiyecilerin önemli sorunları halen çözüm beklemektedir. İtfaiyecilik, mesleğin ve çağın niteliklerine uygun olarak yasal bir düzenleme ile 'Meslek hizmetleri sınıfına' dahil edilmeli, liyakate dayalı görevde yükselme sınavları yapılmalıdır" açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, 25-30 Eylül günleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Balık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"GÜNÜN HER ANI İTFAİYECİYİ BEKLEYEN TEHLİKE, YANGINA YETİŞME ENDİŞESİ GİBİ SIKINTILAR DA İTFAİYECİLERİ PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLEMEKTEDİR"

"Yangın ve diğer afetler ile her türlü acil durumda canları pahasına arama ve kurtarma görevi yapan, can ve mal güvenliği bakımından dünyanın en önemli ve en riskli meslekleri arasına giren itfaiyecilik mesleğine ne yazık ki ülkemizde önem ve değer verilmiyor. Her gün işe giderken ailesi ile vedalaşarak göreve gelen, her anı risk altında olan itfaiye çalışanları, görevi ifa ederken oluşabilen parlamalar ve patlama, yangın esnasında çökme ve göçük, trafik kazaları gibi fiziksel risklerin yanında, zehirlenme, boğulma, radyoaktivite gibi kimyasal tehlikelerle oluşan mesleki hastalıklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Günün her anı itfaiyeciyi bekleyen tehlike, sık sık uğradığı hakaret ve dayak, yanma, yangına yetişme endişesi gibi sıkıntılar da itfaiyecileri psikolojik olarak etkilemektedir.

"İTFAİYECİLİK MESLEĞİN VE ÇAĞIN NİTELİKLERİNE UYGUN OLARAK YASAL BİR DÜZENLEME İLE 'MESLEK HİZMETLERİ SINIFINA' DAHİL EDİLMELİ"

Görünüşte itfaiyecilik ulusal meslek standardı oluşturulmuş olsa da itfaiye kadrolarının alt yapısı İtfaiye Meslek Liseleri ve İtfaiyecilik Meslek yüksekokulları üzerinden sağlanması öngörülse de itfaiye personel istihdamları buralardan sağlanmamaktadır. İtfaiye teşkilatlarında çağın gereklerine ve liyakatten uzak kadrolar üzerinden yönetim sağlanırken, görevleri fiilen yangın ve diğer afetler ile her türlü acil durumda canları pahasına arama ve kurtarma görevi yapan itfaiyecilerin yaptıkları iş bir meslek olarak yasal mevzuatta kabul edilmemektedir.

İtfaiyecilik mesleğin ve çağın niteliklerine uygun olarak yasal bir düzenleme ile 'Meslek hizmetleri sınıfına' dahil edilmeli, liyakate dayalı görevde yükselme sınavları yapılmalıdır.

"MAKTU MESAİ ÜCRETLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE, İŞİN RİSKİ VE GÜÇLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK İLGİLİ TAZMİNATLAR YÜKSELTİLMELİ"

Esnek çalışma, yangın süreleri, aileden uzak kalma, sosyal hak ve ücret yetersizliği ile boğuşarak, kendi canlarını hiçe sayarak müdahalelerde bulunan itfaiyecilerin önemli sorunları halen çözüm beklemektedir. İtfaiye emekçilerinin ve mesleğin sorunlarına AKP iktidarı hem de yerel yönetimler duyarsız kalmaktadır. Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere tüm illerde personel yetersizliği görülmekte, personel yetersizliği ile iş kazaları artmakta, görev yapan itfaiye çalışanlarının hem de halkın can ve mal kaybı riskini arttırmaktadır. Belediyeler norm kadro yönetmenliğine uygun sayıda personel istihdam etmelidir. Maktu mesai ücretleri başta olmak üzere, işin riski ve güçlüğüne bağlı olarak ilgili tazminatlar yükseltilmeli, maktu mesai ücreti ve tazminatlardan vergi muafiyeti sağlanıp emekli kesenek payları kurum tarafından ödenerek emekliliğe dahil edilmelidir.

"İTFAİYE EMEKÇİLERİNİN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN TALEPLERİMİZİ YİNELİYORUZ"

İtfaiyecilerin mesleğe bağlı hastalıkları ve görevleri sırasında yaşadıkları iş kazaları sonucu yaralanma, sakat kalma ve ölümler yasal bir düzenlemeyle tazminat altına alınmalıdır. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; esnek çalışma, işin riski ve zorluğu, ekonomik, sosyal ve özlük haklarına yönelik birçok sorun yaşamasına rağmen; görevlerinin bilinci ve kutsallığı ile yerel yönetimlerin fedakar emekçileri itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftalarını kutluyor, itfaiye emekçilerinin sorunlarının çözümüne ilişkin taleplerimizi yineliyoruz."