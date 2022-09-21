Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık: 'Atama Bekleyen Milyonlarca Sağlık Emekçileri AKP İktidarının Sözünü Tutmasını Beklemektedir'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Atama bekleyen milyonlarca sağlık emekçileri AKP iktidarının sözünü tutmasını beklemektedir. AKP iktidarının seçim takvimine göre verdiği vaatlerle değil, bir an önce yurttaşlarımızın yararına çalışmalar yapması gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, "Atama bekleyen milyonlarca sağlık emekçileri AKP iktidarının sözünü tutmasını beklemektedir. AKP iktidarının seçim takvimine göre verdiği vaatlerle değil, bir an önce yurttaşlarımızın yararına çalışmalar yapması gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, atama bekleyen sağlık çalışanlarına ilişkin açıklama yaptı. Balık'ın açıklaması şöyle:

"AKP İKTİDARININ SEÇİM TAKVİMİNE GÖRE VERDİĞİ VAATLERLE DEĞİL, BİR AN ÖNCE YURTTAŞLARIMIZIN YARARINA ÇALIŞMALAR YAPMASI GEREKMEKTEDİR"

"AKP iktidarının alışkanlık haline getirdiği söz verip tutmama modasından atama bekleyen sağlık personelleri de nasibini aldı. 2020 yılında KPSS'ye giren ve halen atama bekleyen sağlık çalışanlarının aldıkları puanlar geçerliliğini kaybetmek üzereyken Sağlık Bakanlığı tarafından halen bir kılavuz yayınlanmamıştır.

Atama hayali ile yaşayan milyonlarca sağlıkçının bekleyecek gücü kalmamıştır. Yine her zaman dile getirdiğimiz gibi AKP iktidarının sadece seçim döneminde yurttaşların sıkıntıları ile ilgileniyormuş gibi yaptığı her geçen gün verilen boş vaatlerle bir kez daha gün yüzüne çıkmaktadır. Gece gündüz ek mesai hakları olmadan çalıştırılan sağlık personelleri yerine 2020 yılında sınava giren ve yeterli puanlı almış milyonlarca yurttaşımız arasından aradan geçen iki yılda sadece 42 bin sağlık personeli istihdam edilmesi anlaşılacak bir durum değildir.

Pandemi döneminde ağır şartlar altında çalışan sağlık ordumuza genç sağlık çalışanlarının önemini bir kez daha anlaşılması gerekirken, atama sözü verilip genç sağlıkçılarımızın umutlarıyla oynamak tam anlamıyla vefasızlık örneğidir. Atama bekleyen milyonlarca sağlık emekçileri AKP iktidarının sözünü tutmasını beklemektedir. AKP iktidarının seçim takvimine göre verdiği vaatlerle değil, bir an önce yurttaşlarımızın yararına çalışmalar yapması gerekmektedir."