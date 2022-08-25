Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu: 'Dört Kişilik Ailenin Açlık Sınırı 7 Bin 282, Yoksulluk Sınırı Ağustos'ta 21 Bin 784 Liraya Yükseldi'

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun “Açlık-Yoksulluk Araştırması Ağustos 2022” raporuna göre; 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin 282 lira, yoksulluk sınırı ise 21 bin 784 liraya yükseldi. Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Balık, “Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk ağustosta 527 lira daha artarak 21 bin 784 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, bu yılın ilk sekiz aylık döneminde 8 bin 236 liralık, son bir yılda ise 9 bin 351 liralık artış yaşandı” dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun "Açlık- Yoksulluk Araştırması Ağustos 2022" raporuna göre; 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin 282 lira, yoksulluk sınırı ise 21 bin 784 liraya yükseldi. Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Balık, "Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk ağustosta 527 lira daha artarak 21 bin 784 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, bu yılın ilk sekiz aylık döneminde 8 bin 236 liralık, son bir yılda ise 9 bin 351 liralık artış yaşandı" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, "Açlık-Yoksulluk Araştırması Ağustos 2022" sonuçlarını açıkladı. Konfederasyon Genel Başkanı Balık'ın araştırmaya ilişkin açıklaması şöyle:

"İktidarın, yanlış politikalarla Türkiye'yi içerisine soktuğu yüksek enflasyon döngüsü yoksulluk ve açlık sorununu hızla büyütmeye devam ediyor. Temel gıda fiyatlarında son aylarda gözlenen yüksek artışlar, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını ağustosta 7 bin liranın üzerine çıkarırken, barınma, yoksulluk sınırı da 21 bin 784 liraya kadar çıktı.

Açlık sınırı ağustosta bir önceki aya göre 284 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 243 lira artarak 14 bin 466 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı da 527 lira daha arttı. Son bir yılda açlık sınırı 3 bin 693 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 5 bin 685 lira arttı. Ailelerin gıda ve gıda dışı ihtiyaçlarını insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için yapması gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı son bir yılda toplam 9 bin 351 liralık artış gösterdi.

"ET-BALIK-YUMURTAYA AYLIK OLARAK HARCANMASI GEREKEN TUTAR SON BİR YILDA 778 LİRA ARTARAK BİN 816 LİRA OLDU"

Ankara'da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, sağlıklı beslenebilmek için et-balık-yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar, bir önceki aya göre 50 lira, son bir yılda ise 778 lira artarak bin 816 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 6 lira arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise 116 liralık artışla 209 lira oldu.

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama ağustosta bir önceki aya göre 73 lira artarak 2 bin liraya yükseldi. Son bir yıllık dönemde ise bin 104 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para ağustosta 29 lira azalırken, geçen yılın aynı ayına göre ise 167 lira artarak 529 lira oldu. Sebze harcamasının parasal tutarı da ağustosta, önceki aya göre 106 lira arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise 516 lira artarak 794 lira oldu.

"EKMEK, UN VE MAKARNA GİBİ ÜRÜNLER İÇİN YAPILMASI GEREKEN HARCAMA SON BİR YILDA 289 LİRA ARTTI"

Ağustosta, 1 lira artarak 759 liraya yükselen ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama son bir yılda 289 lira arttı. Pirinç ve bulgur harcamaları ağustosta 9 lira, son bir yılda ise 260 lira artarak 348 liraya yükseldi. Yağ için yapılması gereken harcama ise 230 lirada kaldı.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama da 74 lira artarak 450 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 5 lira azalarak 148 liraya indi.

"AÇLIK SINIRI YETİŞKİN ERKEK İÇİN 2 BİN 125 LİRA, YETİŞKİN KADIN İÇİN BİN 669 LİRA, GENÇ İÇİN 2 BİN 275 LİRA VE ÇOCUK İÇİN BİN 212 LİRA OLDU"

Yetişkin erkek için 2 bin 800, yetişkin kadın için 2 bin 200, genç için 3 bin 000 ve çocuk için de 1 bin 600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre; ağustosta açlık sınırı yetişkin erkek için 2 bin 125 lira, yetişkin kadın için bin 669 lira, çocuk için bin 212 lira ve genç için de 2 bin 275 lira oldu.

"AĞUSTOS'TA DÖRT LİŞİNİN BARINMA HARCAMALARI 3 BİN 198 LİRAYA, SAĞLIK HARCAMALARI 595 LİRAYA ÇIKTI"

Dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini 'yoksunluk hissi duymadan' karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da ağustosta 243 liralık artışla 14 bin 466 liraya yükseldi.

Ağustosta, dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları 890 liraya, barınma (kira dahil) harcamaları 3 bin 198 liraya, ev eşyası harcamaları bin 929 liraya, sağlık harcamaları 595 liraya, ulaştırma harcamaları 4 bin 58 liraya, haberleşme harcamaları 650 liraya, eğlence ve kültür harcamaları 550 liraya, eğitim harcamaları 346 liraya, tatil-otel harcamaları bin 324 liraya ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar ise 926 liraya çıktı.

"YOKSULLUK SINIRINDA, İLK SEKİZ AYDA 8 BİN 236 LİRALIK, SON BİR YILDA 9 BİN 351 LİRALIK ARTIŞ YAŞANDI"

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı (içki ve sigara harcamaları hariç) ise, ağustosta 527 lira daha artarak 21 bin 784 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, bu yılın ilk sekiz aylık döneminde 8 bin 236 liralık, son bir yılda ise 9 bin 351 liralık artış yaşandı."