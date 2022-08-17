Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Balık: Uzman ve Başöğretmenlik Sistemi, AKP İktidarının Öğretmenlere Yaptığı Bir Saygısızlıktır

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, “Uzman ve başöğretmenlik sistemi, AKP iktidarının yıllarca üniversitelerde eğitim almış, ülkenin her köşesinde mesleğini icra etmiş öğretmenlere yaptığı bir saygısızlıktır” dedi. Balık, sınava dayalı bu sistemin bir an önce iptal edilmesini ve kıdeme dayalı görevde yükselme uygulamasına geçilmesini istedi.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, "Uzman ve başöğretmenlik sistemi, AKP iktidarının yıllarca üniversitelerde eğitim almış, ülkenin her köşesinde mesleğini icra etmiş öğretmenlere yaptığı bir saygısızlıktır" dedi. Balık, sınava dayalı bu sistemin bir an önce iptal edilmesini ve kıdeme dayalı görevde yükselme uygulamasına geçilmesini istedi.

Mehmet Balık, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla getirilen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına tepki gösterdi. Balık, şunları kaydetti:

"Uzman öğretmenlik sınavına tabi tutarak öğretmenleri hiyerarşi içerisine koyan, tepeden inme kanunlarla meslekleri itibarsızlaştıran Öğretmenlik Meslek Kanunu, eğitim sistemine geri dönüşü olmayan hasarlar bırakacaktır. Liyakat sisteminden bahsedip eğitim bilimi ile uzaktan yakından alakası olmayan Bakan ve yardımcılarının saçma bir hayalinden öte hiçbir anlam ifade etmeyen uzman ve başöğretmenlik sistemi, AKP iktidarının yıllarca üniversitelerde eğitim almış, ülkenin her köşesinde mesleğini icra etmiş öğretmenlere yaptığı bir saygısızlıktır.

Defalarca dile getirdiğimiz üzere öğretmenlik, birkaç ayda alanında bilgili bile olmadığı anlaşılan altyapılarla ve müfredatlarla kanıtlanacak bir bilim değildir. Öğretmenlik mesleği, on yıllar süresince alınan eğitim ve emeklerin karşılığı kazanılmış bir uzmanlıktır. Cumhuriyet tarihi boyunca yetiştirilen nesiller, sağlıkçılarımız, sanatçılarımız, bürokratlarımız, hatta Cumhuriyet'imizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, öğretmenlerimizin yüzyıllar boyu birikerek ve üstüne koyarak edindiği uzmanlıklarının eseridir.

Ezbere dayalı kurs ve sınavlarla alınacak uzman unvanı, öğretmenlerimiz arasında huzursuzluğa sebep olacaktır. Bir ülkenin gelişmesinin en önemli unsuru, bağımsız ve huzurlu bir şekilde verilen eğitimden geçmektedir. AKP iktidarı, eğitim alanında çalışma yapmak istiyorsa böyle tepeden inme ve dayatmacı tavırlarından vazgeçmesi gerekmektedir. Kapatılan 20 bin köy okulları ile köylerdeki çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu eğitim haklarının gasp edildiği bir durumda, AKP iktidarının yurdumuzdaki tüm öğretmenleri rahatsız eden bu sistemi dayatması, eğitim sistemine hiçbir şey kazandırmayacaktır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak, öğretmenlerimize dayatılan bu sistemin bir an önce iptal edilerek kıdeme dayalı görevde yükselme uygulamasına geçilmesini, kapatılan köy okullarının acil bir şekilde tekrar faaliyete sokulmasını istiyor ve hükümeti atanamayan milyonlarca öğretmenin ve sözleşmeli öğretmenlerin sorunlarıyla ilgilenmeye davet ediyoruz."