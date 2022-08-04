Binlerce tebligat birikti; muhtar 'dijitalleşme yaygınlaşsın' dedi

HATAY'da, 19 bin nüfuslu İsmet İnönü Mahallesi'nin muhtarı Engin Aktuğ, büyük bir bölümü trafik cezası ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) tebligatlarından oluşan 6 bin evrağın muhtarlıkta biriktiğini söyledi. Çoğu kişinin e- Devlet'ten cezalarını görüp ödediklerini, tebligatları almaya gelmediklerini belirten Aktuğ, posta yoluyla gönderilen evrağın iş yükü oluşturduğunu, tebliğde de dijital ortamın yaygınlaştırılmasını istedi.

İskenderun ilçesinin 19 bin nüfuslu İsmet İnönü Mahallesi'nin muhtarı bedensel engelli Engin Aktuğ, dijitalleşmenin geliştiği ortamda halen posta yoluyla tebligat yapılmasının ciddi maliyet ve iş yükü oluşturduğunu kaydetti. Postacıların evlerinde bulamadığı kişilere ait tebligatları kendisine getirdiğini aktaran Aktuğ, şu anda yaklaşık 6 bin evrak biriktiğini aktardı. Aktuğ, tebligatların büyük bir bölümünü trafik cezası ve HGS tebligatlarının oluşturduğu ifade etti. Muhtar Aktuğ, çoğu kişinin e-Devlet üzerinden görüp, cezayı ödediğini, tebligatı almaya gelmediklerini söyledi.

Bazı kişilerin ise gece yarısı arayıp, tebligatlarını sorduğunu ifade eden Muhtar Aktuğ, "İşimizi, gücümüzü, hastamızı misafirimizi bırakıyoruz gece tebligatı teslim ediyoruz. Devletin bu kadar ödediği paraya yazık" dedi.