Bingöl'ün Genç İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem
Bingöl'ün Genç ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem, 00.03'te 6,99 kilometre derinlikte kaydedildi ve şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.03'te Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 6,99 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel