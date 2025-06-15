Bingöl'ün Genç İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem

Bingöl'ün Genç İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem
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Bingöl'ün Genç ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem, 00.03'te 6,99 kilometre derinlikte kaydedildi ve şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.03'te Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 6,99 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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