Bingöl'de yangın söndürme eğitimi
AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
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Genç ilçesinde jandarma personeline yangın söndürme eğitimi verildi.
Genç ilçesinde jandarma personeline yangın söndürme eğitimi verildi.
Genç Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tapantepe üs bölgesinde jandarma personeline yangın söndürme eğitimi vererek tatbikat yaptı.
Eğitimde, olası yangın durumlarında oluşabilecek zararları en aza indirecek bilgi ve beceriyi arttırma amaçlandı.
AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel