Bingöl'de vatandaşlara 10 bin fidan dağıtıldı - Haberler

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Bingöl'de vatandaşlara 10 bin fidan dağıtıldı

AA - Bülent Temiz - Güncel
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Bingöl'de vatandaşlara 10 bin fidan dağıtıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde vatandaşlara 10 bin fidan dağıtıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde vatandaşlara 10 bin fidan dağıtıldı.

Bingöl Orman İşletme Müdürlüğünce temin edilen badem, sarıçam ve sedir fidanları, Ilıca Orman İşletme Şefliği ekiplerince İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binası önünde vatandaşlara verildi.

Orman İşletme Şefi Çetin İnan, fidan dağıtımına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Fidanların yaklaşık 2 saat içerisinde dağıtıldığını belirten İnan, "Yaklaşık 4 bin badem, 4 bin sarıçam ve 2 bin sedir fidanın dağıtımını yaptık. Gelen talepler doğrultusunda bu etkinliğimizi tekrar değerlendirebiliriz. Vatandaşlarımızdan ricamız dağıtılan fidanları poşetlerini sökerek, mutlaka toprakla buluştursun." diye konuştu.

Dağıtılan fidanlardan alan Çetin Tanas da dağıtılan fidanlarla bahçesine dikeceğini kaydetti.

AA / Bülent Temiz - Güncel

Karlıova, Hisarcık, Bingöl, Ilıca, Güncel, Haberler

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