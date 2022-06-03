Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı - Haberler

Bingöl'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında kursiyerler hazırladığı ürünleri sergiledi.

Bingöl Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen törende, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Vali Kadir Ekinci, törende yaptığı konuşmada, insanlara imkan ve fırsat verilince büyük başarı hikayeleri yazdıklarını söyledi.

Emeklerini sergiledikleri için kursiyerlere teşekkür eden Ekinci, şöyle konuştu:

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası vesilesiyle amacımız Halk Eğitimi Merkezimizce düzenlenen programların vatandaşlarımızca bilinmesi ve çok sayıda vatandaşımızın bu kurslardan faydalanmasıdır. Bunları yaparken aynı zamanda kültürümüzü ve medeniyetimizi, var olan değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak da görevimizdir. Dolayısıyla bizleri yarınlara taşıyacak olan dinamik kültür ve medeniyetimizdir. Bu medeniyeti ancak bugüne uyarlayabildiğimiz ve gelecek nesillere taşıyabildiğimiz sürece kültür ve medeniyetimizden bahsedebiliriz."

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel de bir hobi sahibi olmak veya meslek edinmek isteyen vatandaşların ilk basamak eğitimleri için merkeze başvurmaları gerektiğini belirtti.

Hayat boyu öğrenme programlarında farklı alanlarda 3 bin 800'ü aşkın kurs bulunduğunu ifade eden Yücel, "Halk eğitimi merkezlerinde yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve statü farkı olmaksızın öğrenim sürekli devam eder. Merkezler vatandaşların bilgi ve becerilerini belgelendirdikleri kurumlardır. Merkezlerimizin verdiği belgeler Avrupa Birliği ülkelerinde europass geçerliliğine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Serginin açılışının yapıldığı törende, Vali Ekinci'ye kursiyerlerin çizdiği karakalem resim tablosu hediye edildi.

Daha sonra Ekinci, Arıkan ve protokol üyeleri stantları gezdi.