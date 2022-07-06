Bingöl'de 'Göç Yönetimi' semineri düzenlendi

Bingöl'de İl Göç İdaresi Müdürlüğünce kamu kurum personellerine yönelik "Göç Yönetimi" konulu seminer gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı Toplantı Salonunda, kamu kurumlarını bilgilendirme toplantıları kapsamında göç yönetimiyle ilgili uygulanan politikalar ve var olan yanlış algıların giderilmesiyle ilgili seminer düzenlendi.

İl Göç İdaresi Müdürü Akif Esen, Yabancılarla İletişim Merkezi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uyum ve İletişim Çalışma Grup Başkanı Handan Arda Elaldı da katılımcılara, mültecilere yönelik sosyal uyum alanında yapılan faaliyetleri anlattı.

Farklı göç türlerini olduğunu anlatan Elaldı, "Uluslararası koruma ülkemize sığınan ve koruma ihtiyacı olanlara verilen bir statüdür. Uyum ise yabancıların ülkemizde bulundukları sürede yerel halkla karşılıklı uyumlarını kolaylaştırmak için yapılan çalışmalardır. Dünyadaki göç rotalarının başında Avrupa ülkeleri gelmektedir. Avrupa ülkelerinde refah seviyesinin yüksek olmasından dolayı, gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki insanlar tarafından tercih edilmektedir." diye konuştu.