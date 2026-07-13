Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın görevine başladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığından Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Uğur Akın, görevine başladı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Uğur Akın, görevine başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) kararnamesi ile Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Akın, Bingöl Adliyesine geldi.
Makamına geçen Akın, görevine başladı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş