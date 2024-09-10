Binali Yıldırım Anjiyo Operasyonu Geçirdi
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo operasyonu geçirdi. Operasyon başarılı geçti ve Yıldırım'ın sağlık durumu iyi. Yarın taburcu edilecek.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, anjiyo operasyonu geçirdi.
Binali Yıldırım'a, dün sabah Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde planlı koroner anjiyografi işlemi yapıldı.
Operasyonda, Yıldırım'a stent takıldı.
Başarılı geçen operasyonun ardından Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği öğrenildi.