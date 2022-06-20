Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran yağmur, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokakların adeta dereye döndüğü ilçede, esnaf iş yerlerine giren suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Dolu yağışı nedeniyle bazı tarım ürünlerinin olumsuz etkilendiği, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışması başlattığı ifade edildi. AA / İbrahim Öztosun - Güncel Güncel Haberler

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