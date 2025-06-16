Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebebi araştırılıyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşçuören köyü civarındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, alevleri 32 personel, 4'er arazöz ve itfaiye aracı, 2 su tankeri ve helikopterle kontrol altına alıp söndürdü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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