Bilecik'te Kaza: Bariyere Çarpan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bilecik'te Kaza: Bariyere Çarpan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil bariyere çarparak kaza yaptı. Kazada 41 yaşındaki Semra Aydın hayatını kaybetti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.

Bozüyük-Bilecik kara yolunda seyreden R.K. (33) idaresindeki 34 KD 4853 plakalı otomobil, Baharözü Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde bulunan Semra Aydın'ın (41) hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bozüyük Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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