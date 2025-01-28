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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Hızlı Yemek Restoran Uygulamaları Dersi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Hızlı Yemek Restoran Uygulamaları Dersi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulu, sektörle işbirliklerini güçlendirmek amacıyla 'Hızlı yemek restoran uygulamaları' dersini başlattı. Öğrencilere pratik deneyim ve profesyonellerden rehberlik imkanı sağlanıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulunda, sektörel işbirliklerini güçlendirme hedefiyle "Hızlı yemek restoran uygulamaları" dersi hayata geçirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Merve Bilir tarafından yürütülen derslerde, öğrencilerin sektörde ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra pratik deneyim elde etme imkanı sunulduğu kaydedildi.

Özel bir firmada öğrencilere yönelik sektörel bilgilendirme seminerlerinin düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Bu seminerlerde, sektör profesyonelleri öğrencilere staj imkanları, operasyonel süreçler ve müşteri ilişkileri gibi konularda rehberlik etmektedir. Protokol çerçevesinde, Söğüt Meslek Yüksekokulu öğrencilerine staj yapma imkanı sunuluyor. Bu işbirliği, öğrencilerin operasyon yönetimi, müşteri memnuniyeti ve hijyen standartları gibi konularda sektörel deneyim kazanmalarına ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek oluyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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