Biga'da Kuraklık Nedeniyle Taşoluk Barajı'nda Su Kısıtlaması

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kuraklık nedeniyle Taşoluk Barajı'nda su kısıtlamasına gidildi.

Biga Ziraat Odası, bölgede etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle 1-6 Ağustos tarihleri arasında Taşoluk Barajı sulama havzasına su verilmeyeceğini duyurdu.

Oda tarafından yapılan açıklamada, "Havaların aşırı sıcak seyretmesi, mevcut suyumuzu daha uzun süre ve tüm çiftçilerimize yetecek şekilde kullanabilmek amacıyla 1-6 Ağustos tarihleri arasında 5 gün süreyle Taşoluk Baraj havzasına su verilmeyecektir. Üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerini buna göre ayarlaması rica olunur." ifadeleri yer aldı.