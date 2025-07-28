Biga'da Kuraklık Nedeniyle Taşoluk Barajı'nda Su Kısıtlaması

Biga'da Kuraklık Nedeniyle Taşoluk Barajı'nda Su Kısıtlaması
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde süren kuraklık nedeniyle Taşoluk Barajı'nda 1-6 Ağustos tarihleri arasında su verilmeyeceği açıklandı. Biga Ziraat Odası, üreticilerin tarımsal faaliyetlerini buna göre ayarlamasını istedi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kuraklık nedeniyle Taşoluk Barajı'nda su kısıtlamasına gidildi.

Biga Ziraat Odası, bölgede etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle 1-6 Ağustos tarihleri arasında Taşoluk Barajı sulama havzasına su verilmeyeceğini duyurdu.

Oda tarafından yapılan açıklamada, "Havaların aşırı sıcak seyretmesi, mevcut suyumuzu daha uzun süre ve tüm çiftçilerimize yetecek şekilde kullanabilmek amacıyla 1-6 Ağustos tarihleri arasında 5 gün süreyle Taşoluk Baraj havzasına su verilmeyecektir. Üreticilerimizin tarımsal faaliyetlerini buna göre ayarlaması rica olunur." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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