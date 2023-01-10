Beyzanur'un ölümü davasında eşine beraat kararı

İZMİT'te, intihar ettiğini öne sürdüğü eşi Beyzanur Fidan'ın (22) ölümüyle ilgili ev hapsiyle yargılanan Ömer Fidan (27) için savcı, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

İZMİT'te, intihar ettiğini öne sürdüğü eşi Beyzanur Fidan'ın (22) ölümüyle ilgili ev hapsiyle yargılanan Ömer Fidan (27) için savcı, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçu işlemiş olduğu sabit olmadığı sonucuna vararak Ömer Fidan'ın beraatine karar verdi.

Olay, 21 Mart 2021'de, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Üç ay önce evlendiği Beyzanur Fidan'ı yatak odasında hareketsiz bulduğunu öne süren Ömer Fidan, 112 Acil'i aradı. Eve gelen sağlık ekibinin Beyzanur'un ölümünü şüpheli bulmasıyla Fidan, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Fidan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma başlatan cumhuriyet savcılığının incelemesinde; Beyzanur Fidan'ın, olay öncesi eşine, 'Ölürsem gökyüzüne bakıp güleceksin. Söz ver. Ben gidiciyim hissediyorum. Merak etme, rüyalarda buluşuruz sevgilim' yazılı mesajlar gönderdiği ve olayın 1 gün öncesinde internetten intihar yöntemlerini araştırdığı tespit edildi.