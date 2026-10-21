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Beyoğlu'nda operasyonda 642 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı

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Beyoğlu'nda 18 Ekim'de bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 642 gram uyuşturucu ve 103 ecza hapı ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 18 Ekim'de ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda M.A. (28), A.K.J. (38), E.H. (51) ve B.A.O. (29) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 642 gram uyuşturucu madde, 103 ecza hapı, uyuşturucu paketlemede kullanılan 5 boş poşet, cep telefonu ve 1320 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklandı, diğer 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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