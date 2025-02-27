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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Belediye başkanımız evi çok sayıda polisle basılarak gözaltına alındı. Yeri yurdu belli, çağrıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır" dedi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

GÖZALTI, ARAMA VE EL KOYMA TALİMATI VERİLDİ

Öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

BELEDİYEDEKİ ARAMALAR SÜRÜYOR

Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Bu arada polis ekiplerinin Beykoz Belediyesi'ndeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle; "Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı A.K, ihalelerde yetkili Müdürler G.T, O.K. ve Başkan (eski) Danışmanı E.H.B hakkında birden fazla "İhaleye Fesat Karıştırma" suçundan; ayrıca Başkanlık Özel Kalem Müdürü V.G ve Başkanlık personeli M.Ü ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 firma yetkilisi, 15 şüpheli hakkında birden fazla "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Üyelik ve Yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, Sulh Ceza Mahkemesi kararlarına bağlı olarak arama ve el koyma talimatı verilmiş olup; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince işlemler başlatılmıştır."

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gelişmeyle ilgili olarak "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04:00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00'de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok" açıklamasında bulundu.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

CHP İL BAŞKANI ÇELİK: ZULÜM ZİNCİRİNİN SON HALKASIDIR

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, gece 04.00'da, evi çok sayıda polisle basılarak gözaltına alındı. Yeri yurdu belli, çağırıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır. Başkanımızın yanındayız.

"CHP'NİN ADAYI CUMHURBAŞKANI OLACAKTIR"

Avukatlarımız ve örgütümüzle süreci takip ediyoruz. Ekrem Başkanımızın Ankara'da tarihi bir konuşma yapacağı günde gece yarısı yapılan "zaman ayarlı" operasyon, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanların çaresizliğinden başka bir şey değildir. Bu beyhude çabalarla Cumhuriyet Halk Partisini durduracağını sananlar büyük yanılgı içerisindeler. Ne yaparsanız yapın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacaktır!"

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?

Alaattin Köseler, 1960 yılında Paşabahçe'de dünyaya geldi. 3 kuşak Beykozlu bir aileden olan Köseler; ilkokulu, ortaokulu ve liseyi Beykoz'da okudu. 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni tamamladı.

Ankara Mamak'taki Askerlik görevinin ardından Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nde yüksek lisansa başladı. TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babası.

Beykoz Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. Mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında, şantiye şefliği ve proje müdürü görevleri yaptı. Daha sonra kendi ofisini kurdu. 1999 Yerel Seçimlerinde, Beykoz Belediye Başkanı seçildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Güncel
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Yorumlar (76)

Haber YorumlarıMGk:

Chp için belediyeler çiftlikdir bilen bilir.. Devlet buna dur dedi HELAL OLSUN

Yorum Beğen302
Yorum Beğenme495
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Haber YorumlarıCece Cece:

arkadaş seçimle alamadığı belediyeleri böyle alacak

Yorum Beğen455
Yorum Beğenme226
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Haber YorumlarıNesim Deger:

artik secim yapmayın.

Yorum Beğen356
Yorum Beğenme125
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Haber YorumlarıMert:

Bu yaştan sonra senin ne işin var kardeşim yolsuzlukla ..bu belediyeler Babanızın malımı ulan sizin... Tüm belediyeler incelenmelidir Acil şekilde...

Yorum Beğen260
Yorum Beğenme203
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Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

Akp nerde Chp ye belediyeleri kaptırmışsa hepsini tek tek göz altına alıyor tabi bugünde dem parti apo nun açıklamasını beyan edecekler eeee bebek katili çıkar iken gündem nasıl değişecek yok diploma yok belediye başkanları …..nerden nereye

Yorum Beğen289
Yorum Beğenme106
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Haber YorumlarıSerkan Aktaş:

Ülkenin düzeni gereğinden fazla bozuldu

Yorum Beğen237
Yorum Beğenme47
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Haber YorumlarıAhmet Türk:

yaşasın kral demeye başlarsınız yakknda demogokların içine etdiği ülkede

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme72
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Haber YorumlarıKobayashi Besiktas:

Partizanlığı bırakın! Denetlensin, rahat rahat paralarımızı ceplerine indiremesinler diye hükümet kanadına muhalif partilere oy vermedik mi belediye seçimlerinde

Yorum Beğen128
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Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Yorumsuz

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme20
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

yani her şeyi bir kenara bırakalım, bir telefon açılsa kendisi ifade vermeye gidecek bir insana bu yapılan zulüm değil de nedir? Allahtan korkan herkesin buna samimiyetle cevap vermesini bekliyorum.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme11
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