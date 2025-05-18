Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları Bağışlandı

Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları Bağışlandı
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Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 64 yaşındaki Mecit Uğraş'ın beyin ölümü gerçekleşti. Vasiyeti üzerine organları bağışlandı ve 3 hastaya umut olması için nakil işlemleri başlatıldı.

Kars Harakani Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki Mecit Uğraş'ın organları vasiyeti üzerine bağışlandı.

Kalp krizi nedeniyle 5 gün önce hastaneye kaldırılarak anjiyo yapılan ve stent takılan Uğraş'ın tüm müdahalelere rağmen dün beyin ölümü gerçekleşti.

Organ ve Doku Koordinatörlüğü ekipleri, aile ile görüşmesinde, Uğraş'ın organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiğini öğrendi.

İşlemlerin ardından Uğraş'ın organları, Harakani Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şahin Kahramanca ve Erzurum'dan gelen ekibin yaptığı ameliyatla alındı.

Uğraş'ın 2 böbreği ve karaciğeri, 3 hastaya nakledilmek üzere Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne götürüldü.

Opr. Dr. Kahramanca, gazetecilere, Uğraş'ın vefatının ardından organ bağışı için ailesiyle görüşme kararı aldıklarını anlattı.

Kahramanca, ailesinden Uğraş'ın sağlıklıyken organlarının bağışlanmasını vasiyet ettiğini öğrendiklerini anlatarak, şunları dile getirdi:

"Ailesi de bizimle aynı fikirde olduğunu beyan etti ve babalarının vasiyetini yerine getirmek istediklerini iletti. Ameliyatımızı gerçekleştirdik, karaciğer ve iki böbreğini aldık, Erzurum'a gönderdik. İnşallah 3 hastaya umut olacak. Kars Harakani Devlet Hastanesi, 11 ayda 2'nci donör organ nakli için organ çıkartma işlemini gerçekleştirdi."

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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