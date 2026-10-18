BEÜ'deki sempozyumda İdris-i Bitlisi'nin hayatı ve düşünce dünyası anlatıldı

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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde "II. Uluslararası Bitlisli Düşünce ve Bilim Öncüleri Sempozyumu" düzenlendi.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sempozyumda, düşünür ve tarihçi İdris-i Bitlisi'nin hayatı, eserleri, devlet anlayışı ve düşünce dünyası anlatıldı.

Sempozyumda konuşan Bitlis Vali Vekili Onur Aykaç, Bitlis'in tarih boyunca önemli kişileri yetiştirmiş köklü bir şehir olduğunu belirtti.

Aykaç, "İdris-i Bitlisi'nin tarihsel kimliği ve devlet geleneğindeki yerinin ele alındığı sempozyum, kentin tarihi değerlerinin tanınması ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması bakımından önemlidir." dedi.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da üniversitenin ilin tarihi ve kültürel değerlerinin araştırılmasına yönelik bilimsel çalışmalara önem verdiğini söyledi.

İdris-i Bitlisi'nin ilim, tarih ve devlet geleneğinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Elmastaş, şunları kaydetti:

"İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde İdris-i Bitlisi'nin kabrinin bulunduğu tepe Pierre Loti Tepesi adıyla anılıyor. Söz konusu tepenin İdris-i Bitlisi Tepesi olarak adlandırılması, tarihi hafızanın korunması ve bu önemli şahsiyetin gelecek nesillere tanıtılması açısından anlamlı olacaktır."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ise "Sempozyum, İdris-i Bitlisi'nin mirasının farklı yönleriyle ele alınması ve tarihi birikimin akademik çalışmalar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sunacaktır." diye konuştu.

Sunumların yapıldığı programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA